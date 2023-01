Valverde: "Tenemos un partido importante por delante y los que jueguen darán lo máximo con o sin rumores"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó la "ilusión" con la que encaran la eliminatoria de cuartos de final de Copa que les va a enfrentar este jueves al Valencia en Mestalla y destacó además que, aunque tienen "cosas que mejorar", está "encantado" con su equipo.



"Espero al Athletic que vemos cada día, con ese vamos bien", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa, antes de reconocer están "teniendo alguna dificultad" a la hora de materializar una "producción en ataque que está siendo alta".



Valverde, por otro lado, no ofreció pistas sobre el posible once aunque sí confirmó la baja de Iñigo Martínez, que esta semana ha "dado un paso adelante" en la recuperación de su fascitis plantar, y la duda de Oscar de Marcos a causa de "un problema en un hombro" derivado del encuentro del pasado domingo frente al Real Madrid.

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció que en una eliminatoria a partido único "no te puede poder la impaciencia y que sea un desbarajuste", pero sí recalcó que "no puedes pensar que con paciencia se ganan las cosas".



"Las cosas hay que ir a por ellas y lo importante es cómo entras y poner el partido de tu parte cuanto antes. No pensar en hacer un partido largo y pensar que al final va a ir mejor porque no sabes cómo se va a desarrollar el partido", reflexionó.



Considera el de Viandar de la Vera que "jugar en casa a partido único es una ventaja importante" para el Valencia, aunque matizó que es diferente a la liga porque los dos equipos están obligados a ganar. "La eliminatoria está abierta y ellos tienen la ventaja del factor campo, pero los dos nos la tenemos que jugar", incidió.



"Es un equipo que intenta siempre llevar la iniciativa con la pelota, en eso no engaña. Es lo que sienten el equipo y el entrenador y lo hacen. Creo que somos dos equipos con una personalidad definida y en San Mamés en liga fue un partido abierto que nos costó mucho ganar", recordó.



Por último, Valverde aseguró que no le "consta" ni que Nico Williams haya rechazado una oferta del Aston Villa, como informó ayer un medio británico, ni que Asier Villalibre y Unai Vencedor vayan a salir cedidos antes del cierre del mercado invernal en la medianoche del próximo martes.



"Que hay situaciones que se pueda estar hablando o no, no lo sé pero no tengo ninguna constancia de ello hasta ahora", dijo sobre los casos de Villalibre y Vencedor, mientras que en el de el menor de los Williams asumió que ese tipo de rumores "forman parte del paisaje" del fútbol en estas fechas.



"No me preocupa. Estamos en enero y cuando hay mercado siempre ocurren estas cosas. Es así, pero no nos mueve hacia un lado ni hacia el otro. Tenemos un partido importante por delante y los que tengan que jugar lo harán a tope haya rumores o no porque ya están acostumbrados a ellos", aseguró.

CONVOCATORIA DEL ATHLETIC

Yeray Álvarez, baja el domingo ante el Real Madrid por sanción, vuelve a la convocatoria del Athletic Club para el partido de Copa del Rey de este jueves en Mestalla contra el Valencia, un encuentro para la que Ernesto Valverde sufre solo la baja de Íñigo Martínez y ha citado a 24 jugadores.

Así, la convocatoria del Athletic para Mestalla es compuesta por estos 24 jugadores: Julen Agirrezabala, Oscar de Marcos, Dani Vivian, Yeray Ávarez, Yuri Berchiche; Mikel Vesga, Oier Zarraga; Nico Williams, Iker Muniain, Alex Berenguer; Raúl García; Unai Simón, Iñigo Lekue, Ander Capa, Aitor Paredes, Mikel Balenziaga, Dani García, Unai Vencedor, Oihan Sancet, Ander Herrera, Jon Morcillo, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta y Asier Villalibre.