Largas colas para comprar las entradas de Unionistas contra el Real Madrid

Las taquillas han registrado este lunes largas colas para vender las entradas a los socios del equipo salmantino de Unionistas, que el miércoles disputa los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, unas entradas por las que deberán abonar entre 20 y 30 euros para ver el encuentro.

Por su parte, y según ha asegurado el club salmantino en una nota de prensa, los que dispongan de carné de simpatizante deberán pagar 40 euros, mientras que las entradas para los no socios costarán 30 euros para los menores de 18 años y 60 euros para el público en general.

Sin embargo, no serán muchas las entradas que saldrán a la venta para los no socios ya que el aforo no supera las 4.000 plazas, el número de socios es superior a los 2.500 y se podría incrementar estos días con altas nuevas.

Unionistas ha recordado en su cuenta de Twitter que los socios que difundan las fotos de sus entradas en redes sociales "procuren tapar el código QR de la misma para evitar falsificaciones".