Joaquín: "La madurez, los años y la experiencia me hace ser prudente"

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, destacó el "amor especial" que tienen los béticos por la Copa del Rey en la rueda de prensa previa a la final de este sábado contra el Valencia (22.00 horas), además de incidir que estos días ha "soñado mucho" con cosas positivas en la que será su segunda final con el club de toda su vida.

"Siempre uno sueña cosas bonitas, pero la madurez, los años y la experiencia me hace ser prudente y sé que primero hay que jugarla. Está claro que siempre uno sueña mucho y desde que volví al Betis siempre soñé con pelear entre los mejores y mañana tenemos una oportunidad muy bonita. He soñado mucho, muchísimo, y uno siempre piensa en positivo para que todo salga bien", indicó Joaquín.

"La sensación es que nosotros vamos a tener nuestras opciones igual que durante todo el año. El Valencia también es merecedor de jugar la final pero nosotros jugaremos como lo venimos haciendo con el hándicap de que es una final y hay que ser inteligente. Muchas veces estos partidos se inclinan por pequeños detalles", recordó el gaditano.

Además, Joaquín también fue preguntado por la final de 2005 que conquistó ante Osasuna. "Hace 17 años que el Betis no juega una final y yo veo y siento que vamos con la misma ilusión mañana. Queremos hacer un gran papel y darle una gran alegría a los béticos", añadió.

Sobre la presión por el partido, Joaquín admitió que "a veces no es fácil porque" en Sevilla se "vive todo esto de una forma muy especial". "Uno intenta ser todo lo profesional posible, trabajar y enfocar el partido como el resto de la temporada pero es complicado. A uno le llegan muchas cosas, ve al vecino, ve al hijo de la amiga... Yo, por ejemplo, estaba tranquilo hasta que me he despedido de mi mujer y mis hijas. Debemos jugar con nuestra idea que nos ha ido muy bien. Mente fría y corazón caliente", insistió Joaquín.

"Mis compañeros saben de alguna manera lo que significa jugar una final de la Copa y lo que puede suponer ganar un título aquí en Sevilla. Se lo pueden imaginar pero vivirlo es otra cosa. Tuve la suerte de ganar la final de 2005 y lo que intento transmitir es que los que estarán en la cartujas nos van a arropar hasta el final y tendremos a nuestra gente a nuestro lado. Esto es lo más importante para nosotros", subrayó.









"¿En mejor momento esta final? Sí, seguramente sea el mejor momento, jugar finales en este momento de mi carrera no es fácil. Va a ser un día importante que va a marcar muchas cosas. Voy a intentar disfrutarlo al máximo. Es un privilegio poder estar aquí, orgulloso de haber podido disfrutar de esa final y de volver a otra con el equipo que me vio nacer", comentó.

Preguntado si compartirá la copa con sus compañeros o la levantará él solo en caso de triunfo del Betis, Joaquín dijo que no había pensado en esa cuestión. "No sé, es una cosa que no había pensado, pero no me importaría levantarla con los capitanes y con el equipo entero. Ellos serán igual de merecedores que yo de esta Copa".

Manuel Pellegrini (i), entrenador chileno del Real Betis, y Joaquín Sánchez "Joaquín" (d), capitán del equipo, asisten a una rueda de prensa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"¿Titular? Salga quien salga el equipo estará al 200 por 100. Eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Hemos dado un nivel extraordinario que nos permite jugar finales. Ese es el premio para esta plantilla.

La final de mañana no influye nada en mi futuro. No he pensando más allá del día de mañana. Independientemente de lo que pase no cambiará si sigo o me quedo. Intento disfrutar de lo que nos viene, es algo muy bonito, y los béticos lo van a disfrutar. Los béticos tenemos un amor especial por la Copa. Pase lo que pase ya decidiré sobre mi carrera.

"Orgulloso y feliz si así se cumple", agregó sobre la posibilidad de ser el único jugador que conquiste dos títulos con el Betis. "Es el premio, de alguna manera, al amor por el fútbol, a la dedicación por este deporte y a toda esta gente, mis compañeros que me han sabido ayudar. Feliz por ver al Betis en otra final que para mí es lo más importante", finalizó Joaquín.