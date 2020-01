Jabi Luaces, en El Partidazo de COPE: "Cuando salude a Zidane, le diré «¡Aquí estamos otra vez, viejo amigo!»"

Salamanca vive con ilusión la llegada del Real Madrid en las horas previas al partido de Copa del Rey. Este martes, el entrenador de Unionistas, Jabi Luaces, dio descanso a la plantilla: "No es porque sea fiesta ni porque juguemos contra el Madrid, sino porque llevábamos 15 días sin descanso. He decidido que descansen porque estar descansados también es importante. Venimos jugando domingo y miércoles desde hace tres semanas. Pero entrenaremos mañana por la mañana. Tenemos que estar frescos, no es porque sea una fiesta porque venga el Madrid", explicó en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Zidane parece que deja claro con su lista de convocados que la eliminatoria va en serio. Luaces aseguró que "va a haber rotaciones fijo. El partido más importante es el del fin de semana contra el Alavés B. El equipo trabaja bien, tiene los conceptos. Somos rocosos defensivamente y hacemos goles, pero vamos a jugar contra el Real Madrid".

'Las Pistas' amanecen bajo un manto de nieve un día antes de la llegada del Real Madrid El temporal que está acechando nuestro país ha pasado factura en el estadio donde este miércoles se disputará la eliminatoria entre Unionistas y R.Madrid. 21 ene 2020 - 10:33

El entrenador afirma sentirse tranquilo: "No estoy nervioso, pero quizás mañana viendo el campo lleno, esté ilusionado, porque es un momento bonito para todos. Soy un entrenador joven, no todos los días se juega contra un Real Madrid con todas sus estrellas y un entrenador que en su corta carrera, ¡todo lo que ha ganado!".

Bromeaba diciendo que, cuando le salude a Zidane al inicio del encuentro, "le diré: ¡Aquí estamos otra vez, viejo amigo!".

Pese a que Las Pistas han amanecido con nieve, Jabi Luaces confía que las instalaciones estarán perfectas: "En el campo donde jugamos no tenemos problemas de agua caliente. Algunos de los que están ahora en el Madrid seguro que hace no tanto han estado en campos peores que Las Pistas. El campo está para jugar perfectamente".