Xavi: "Estoy cabreado por la situación que hemos vivido; es una injusticia"

Xavi, entrenador del Barcelona, habló tras la derrota ante el Inter de Milan en la 3ª jornada de la Liga de Campeones, en la que los azulgranas cayeron 1-0 con gran polémica arbitral. El árbitro anuló un gol a Pedri por una mano de Ansu Fati y cerca del final no concedió un penalti a favor del Barcelona tras una mano de Dumfries: "Estoy cabreado por la situación que hemos vivido; es una injusticia. Tendría que hablar el árbitro, para mi es clarísimo pero tendría que hablar el responsable de la decisión y dar explicaciones. No me ha querido dar explicaciones al final del partido y todavía me siento más cabreado, más injusto".

Sobre el partido, Xavi reconoció que les faltó juego: "Hemos despertado tarde, al final nos ha faltado dinamismo en la primera parte y en parte de la segunda. Hemos parado bien contras pero nos llvamos una derrota. Nos quedan tres finales pero estamos en una situación muy incómoda".