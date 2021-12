Tebas, sobre el polémico error en el sorteo de la Champions: "¿No querían partidos interesantes?"

El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, envió un recado a la UEFA y dijo que "a lo mejor el Real Madrid tiene razón y no se tenía que haber repetido todo el sorteo" de los octavos de final de la 'Champions', después de que los blancos se viesen perjudicados por el cambio de rival.

"Fue una pena, no sé si un error humano o técnico, y a lo mejor el Real Madrid tiene razón y no se tenía que haber repetido todo el sorteo. Pero esto es una opinión personal. ¿No queríamos partidos interesantes? Pues éste es más interesante que el del Benfica", indicó Tebas.

"Tengo que ver cuál fue el error, pero repito que si queremos partidos interesantes, éste lo es", añadió el máximo responsable de LaLiga, que considera que existen "todos los indicios" para que Kylian Mbappé termine jugando en el Real Madrid. "Yo creo que sí y espero que Haaland también juegue en un equipo español".

"El Real Madrid podría tener a ambos si quieren con un precio razonable, aunque con Mino Raiola todo es irrazonable, pero sería un esfuerzo importante para el Madrid que le vendría muy bien a LaLiga. Me da lo mismo si Mbappé o Haaland juegan juntos o en equipos distintos. Mientras que los dos puedan estar en LaLiga...", añadió.

En otras cuestiones, Tebas apuntó que el campeonato de Liga "no está decidido". "Hemos visto otros años que no ha sido así. Queda mucha temporada y nuestra Liga tiene más emociones, Europa, el descenso... El El mismo Madrid lo dice: queda mucho campeonato aunque están en un momento extraordinario", indicó.

"Si sigue con este momento, el Real Madrid es uno de los favoritos para estar en la final de la 'Champions'. Está a un nivel increíble, mucho mejor que al principio de temporada. Puede estar en la final perfectamente. Al Villarreal, sin embargo, le costó empezar un poco y al Atlético también le está costando", manifestó.

Sobre el posible cambio de postura en el FC Barcelona respecto al acuerdo con CVC, Tebas aseguró que no tiene esas noticias. "Tienes más noticias que yo, no tengo más, es lo que leo y nada más. Nadie me ha dicho nada directamente y si lo estuviesen pensando creo que sería la mejor opción para el FC Barcelona en este momento", aseveró.

"No han entendido lo que es el acuerdo y en la situación actual les convendría muchísimo el acuerdo con CVC. Pero son ellos los que dirigen y ellos los que deciden. ¿Fichar a Haaland en verano? Es muy complicado y se tendrían que dar muchas circunstancias, sobre todo recuperar esas pérdidas que tienen. El acuerdo con CVC contribuiría mucho", incidió.

Además, Tebas mostró su satisfacción por el acuerdo que llevará a DAZN a retransmitir partidos de LaLiga. "Es una nueva ventana al mundo audiovisual, en España ya retransmiten la Fórmula 1, las motos, la Euroliga... es un paso importante y una forma de acceder a un público diferente de un forma diferente", zanjó.