Sigue en directo en COPE el sorteo de los octavos de final de la Champions

Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal esperan rival para octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo será este lunes 13 de diciembre a las 12:00 horas en Nyon. y se podrá seguir en directo en COPE.

La ida de los octavos se jugará el 15,16, 22 y 23 de febrero y el partido de vuelta el 8, 9, 15 y 16 de marzo. El Real Madrid jugará el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Atlético de Madrid y Villarreal jugarán la ida en su casa.

Posibles rivales del REAL MADRID: PSG, Sporting de Portugal, Chelsea, Benfica, Salzburgo.

Posibles rivales del ATLÉTICO DE MADRID: Manchester City, Ajax, Bayern de Múnich, Manchester United, Juventus, Lille.

Posibles rivales del VILLARREAL: Manchester City, Ajax, Bayern de Múnich, Juventus, Liverpool, Lille.

It’s #UCLdraw day!!



Tell us 1?? Round of 16 tie you’d love to see… ♥? ??#UCLpic.twitter.com/KK6Q47L9vZ