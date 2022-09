Victoria del Milan; Shakhtar y Celtic, rivales del Real Madrid, empatan

MILAN, 3 - DINAMO ZAGREB, 1

El Milan se impuso con autoridad al Dinamo de Zagreb (1-3) en esta segunda jornada de Liga de Campeones en un partido dominado por los 'rossoneri' pero en el que tuvieron que reaccionar con madurez ante el tanto del conjunto croata que reabrió el choque y en el que Brahim Díaz dejó una de las actuaciones más notables de la temporada.

Abrió el marcador de penalti Giroud antes del descanso. El delantero francés no falló desde los once metros, para dejar noqueado al Dinamo. En el segunto tanto fue clave Leao. El portugués, con una carrera por banda izquierda, centró y apareció apareció Saelemaekers para poner el 2-0 con un testarazo a bocajarro.

Con el Milan relajado, el Dinamo no se dio por muerto y Orsic recortó distancias en el minuto 56. Pero en el 77 Pogeba apareció para fulminar desde la frontal del área en una buena jugada combinativa y puso el 3-1 en San Siro.



Primera victoria en el primer partido de 'Champions' en casa en esta temporada en la que, por el momento, el Milan está invicto. Una victoria que no llegó a San Siro la pasada campaña. El Dinamo cae a la segunda posición y depende del resultado entre en Salszburgo y el Chelsea para mantenerse o no en los puestos de clasificación a octavos.

SHAKHTAR, 1 - CELTIC, 1

La falta de puntería dejó sin el premio merecido al Celtic ante el Shakhtar (1-1), casi siempre superado, en un duelo que necesitaba sacar adelante el conjunto escocés y que dejó conforme al representante ucraniano, que sigue con los cálculos intactos en la competición continental.



El conjunto de Donetsk, con cuatro puntos, sigue con sus aspiraciones intactas. No ha perdido todavía mientras el Celtic, que sumó su primer punto, no conoce el triunfo en los dos choques que ha disputado. Lo tuvo en la mano en esta segunda jornada.

El Celtic se marchó de Varsovia con la sensación de haber perdido una buena oportunidad en un choque relevante para la continuidad europea. Si no en la Champions, sí en la Liga Europa.