Guardiola, sobre Haaland: "Hasta hoy el club ha decidido no gastar más de 100 millones en un futbolista"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este lunes que el delantero noruego Erling Haaland es "excepcional", pero eludió hablar sobre la posibilidad de que el club desembolse mucho dinero para ficharle porque es algo que "hasta ahora" no ha hecho, mientras que pidió atención para el duelo ante el Borussia Dortmund de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Tengo entendido que la gente pregunta por Haaland, es un delantero excepcional, pero no es apropiado que hable de él", afirmó Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes en el Etihad Stadium, donde también dejó claro que el valor del goleador era "una pregunta para el Borussia Dortmund y su agente".

De todos modos, el de Santpedor advirtió que "hasta ahora", el club inglés "ha decidido no gastar cerca de 100 millones o más de 100 millones por un jugador". "Tal vez en el futuro suceda cuando el club decida que es necesario mejorar el equipo durante los próximos cinco o diez años", añadió.

"Pero hasta ahora el club, la organización, el CEO, el director deportivo, han decidido no hacerlo y por eso no lo han hecho. Quizás en el futuro, no lo sé", sentenció el técnico del conjunto 'citizen'.

Por otro lado, Guardiola quiso aparcar todo tipo de favoritismo de cara a la Liga de Campeones. "¿Por qué deberíamos ganar las otras competiciones solo porque lideramos la Premier League?", se preguntó. "La única preocupación es intentar ganar el partido. Si jugamos bien y lo merecemos, pasamos, y si no, lo intentaremos la próxima temporada", remarcó.

De todos modos, reconoció lo duro de la eliminación el año pasado en cuartos ante el Olympique de Lyon tras haber apeado al Real Madrid. "Aquello permaneció en mi cabeza durante semanas, fue doloroso. Era el último partido de la temporada y queríamos pasar, pero al final, ¿qué podíamos hacer? Estamos aquí otra vez para intentarlo de nuevo", indicó.

"Todo el mundo en este club y en otros clubes quiere llegar lo más lejos posible, pero los hechos hay que demostrarlos en el césped y ganar a los rivales, como hemos hecho muchas veces en todas las competiciones. He preparado este partido como preparé el anterior, y el anterior, y todos los partidos de los últimos dos o cuatro meses", prosiguió el entrenador español.

En este sentido, Guardiola no se fía del Borussia Dortmund. "Cuando analizo un equipo, nunca mira la clasificación. Tenemos dos partidos y el equipo que juegue mejor pasará. Tal vez esta temporada les ha costado ser constantes, pero si se analiza la calidad individual, todos los jugadores son fantásticos. Fueron capaces de ganar al Sevilla, que es un gran equipo en eliminatorias", recalcó.