Pochettino, sobre la renovación de Mbappé: "Oficialmente me lo dice el presidente media hora antes"

Los periodistas de Deportes COPE, El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego ya se encuentran en París para contarte la última hora de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Este jueves hablamos en El Partidazo de COPE con el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.

- ¿Qué tal, Mauricio?

- Buenas noches, ¿qué tal?

- Qué casualidad, ¿no?

- No me esperaba esto.

- Es bueno el hotel donde estabas cenando...

- "Siempre es buen nivel. Si no, no vamos. Tenemos una chef en casa, mi señora, y si no te invitaría para que me cocines".

- Tu señora me ganaría, ¿eh?

- "Es verdad. Me pongo a favor de mi señora porque la conozco bien. A ver si un día me invitas".

- Te hacía fuera de la ciudad de París disfrutando de las vacaciones

- "Entre Londres y París con el tren. Después de la celebración del título nos fuimos para Londres y luego a desconectar un rato".





- ¿Te quedas para ver la final?

- "No me quedo. Lo miraré en mi casa de Londres con amigos - a ver si puedo hacer un asado - y disfrutando del partido escuchando la radio".

- ¿Quién quieres que gane?

- "Tengo una muy buena relación con la gente del Liverpool, con su entrenador... pero no voy a esconder que el Madrid siempre fue una debilidad cuando era jugador de fútbol. Lo importante sería que veamos un buen espectáculo y que gane el mejor".

- ¿Quién es favorito?

- "El favoritismo de algún equipo no se ha plasmado en esta Champions League. En una final pueden pasar muchas cosas. Duele porque uno imaginaba estar en la final de París".

- Acertaste. Se ha quedado Mbappé en el PSG.

- "Hay que analizar las palabras. Cuando me preguntan en ese momento tenía la certeza de que al 100% el jugador es del PSG. No sabía si al día siguiente podía cambiar la situación. Lo expresé tal cual lo sentía. Mi intuición me estaba hablando".

- ¿Qué sabías? ¿Cuándo te enteras?

- "Durante el año creo que todo el mundo que estábamos cercano, el jugador estaba abierto a todas las opciones".

- En la última semana con la visita de Mbappé a Madrid y luego llega la decisión

- "Estábamos todos con una expectación grande. Aún estando cerca de Kylian tampoco sabíamos la decisión final. Se acercaba el momento y estábamos viviendo con la misma expectación que ustedes a mucha distancia de él".









- No tienes la confianza para decirle si te decides de una vez o se guarda uno la distancia

- "Siempre hubo mucha cercanía con Kylian y complicidad con todo el cuerpo técnico. Hay una gran relación que se extiende al resto de jugadores. El respeto ha sido enorme en un equipo donde no es fácil la gestión".

- ¿Cómo te enteras?

- "Oficialmente me lo dice el presidente media hora antes".

- ¿Extraoficialmente?

- "Seguía los comentarios que había en los medios de comunicación. Mi gente que me iba diciendo parece que se queda. Oficialmente lo conozco a través de nuestro presidente media hora antes del anuncio".

- Pero antes solo los rumores.

- "Lo que digo. Media hora antes me lo comunica el presidente en mi sala de manager. Siguiendo los días previos todo indicaba una decisión de seguir en el PSG".

- Con la mano en el corazón. ¿Te sorprendió que se quedara?

- "No diría. Lo mismo que decía públicamente. Estaba abierto y no había tomado una decisión".





Rueda de prensa de Kylian Mbappé y Nasser Al-KhelaifiTwitter - PSG





- ¿Crees que ha acertado?

- "No voy a opinar. Las decisiones son decisiones. Para el club, la gente, la liga francesa es algo que va a salir beneficiado".

- La otra duda. ¿Qué va a pasar con Pochettino y su equipo?

- "Antes dije 100% aquí. Hoy te digo 100% aquí. Tengo un año más de contrato. Los desafíos están ahí y a cualquier entrenador le motiva".

- ¿Tener una buena relación con Mbappé ayuda a continuar?

- "No lo creo. Se juzgará por el trabajo. Hemos ganado todos los títulos que los anteriores entrenadores han ganado. Eso se gana con regularidad y hay que darle valor. Esta liga no es fácil".

- ¿Quieres seguir?

- "Por supuesto. 100%. Es un club que tiene ambición. La decepción grande es la Champions por el deseo de la gente".

- Gracias. Buena suerte.

- Un placer.