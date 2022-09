Enrique Cerezo, sobre la falta de minutos de Griezmann: "El entrenador es el que saca a los jugadores"

El Atlético de Madrid juega este miércoles en el Metropolitano contra el Oporto en su estreno en la Liga de Campeones. Horas antes del encuentro, los directivos de ambos equipos se han reunido en la Taberna del Capitán Alatriste, donde habitualmente celebra las comidas con el equipo rival.

Enrique Cerezo ha charlado con los medios de comunicación en la entrada del local, donde ha hablado de varios temas, entre ellos, Griezmann y su falta de minutos. "El entrenador es el que saca a los jugadores... Y les saca en el 49'... En el 69' no, porque quedaría mal, pero en el 68', cuando él quiere, yo no soy técnico, por eso estoy aquí y no concentrado en el hotel", ha señalado.

También ha vuelto a recordar que no le gusta el VAR y también ha pedido que se cuide a sus jugadores: "Esta temporada jugamos con 9. Morata y Joao están siempre en el suelo, falta que les echen. No se puede estar siempre con patadas, codazos, golpes... Se respetaba a Messi, Cristiano y Griezmann. Los árbitros tienen que tener cuidado con las intenciones".