La eliminatoria Oporto - Chelsea se jugará en el Sánchez Pizjuán de Sevilla

La UEFA anunció este martes que los partidos de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Oporto portugués y al Chelsea inglés se jugarán en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Las fechas de los encuentros, previstas para el 7 y el 13 de abril, y su hora de comienzo, fijada para las 21.00 horas en ambos, se mantienen sin cambios, según confirmó la organización.

La UEFA agradeció tanto a los clubes como a las federaciones de Portugal, Inglaterra y España su cooperación y asistencia para el cambio de sede del enfrentamiento.

�� In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG_Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed.