39' - El Atleti aprieta, ahora con un remate de Joao Félix desde la frontal que toca en un defensa y atrapa fácil Mendy

39' - Llegada de Atleti por banda derecha que aaba en un centro de Llorente que no remata nadie

34' - GOL DEL CHELSEA, GOL DE ZIYECH: Contragolpe del Chelsea llevado por Werner por la izquierda, que le deja el balón a Ziyech para que golpee de primeras dentro del área y ponga el 1-0

31' - Tarjeta amarilla a Lodi por una falta a James en el centro del campo. El lateral se perdería la ida de los cuartos de final por acumulación de tarjetas

30' - Tarjeta amarilla a Havertz por un codazo a Savic en un salto

27' - ¡¡CARRASCO PIDE PENALTI!! Fallo de Azpilicueta en una cesión a su portero y Carraco cae cuando se quedaba solo delante de Mendy después de que el defensa español le agarrara por detrás. El árbitro no pita nada

PEDRO MARTÍN: "Me parece más penalti el de antes que este, pero este lo suelen pitar más"

23 ' - Luis Suárez pide penalti por un empujón de Rudiger por detrás cuando entraba en el área. El árbitro no pitó nada

PEDRO MARTÍN: "Es empujón por empujón de Rudiger"

PACO GONZÁLEZ : "No hemos citado ni a Saúl ni a Carrasco, y Carrasco es esencial"

19' - Llegada peligrosa del Chelsea tras un remate fallido de Ziyech, que le deja el balón muerto a Werner y su remate con la izquierda dándose la vuelta desde el punto de penalti toca en su compañero y se marcha por línea de fondo

18 ' - Contragolpe del Atleti llevado por Joao Félix, que llega hasta el borde del área y cuando amaga al central para rematar, llega Kanté y le roba la pelota

16' - Segundo córner para el Chelsea que vuelve a despejar de cabeza Carraco

PETÓN: "Hay que madurar el partido con el balón, no esperando"

10' - El Chelsea llega por la izquierda a través de Marcos Alonso, que remata sin peligro tras un pase raso en profundidad

GONZALO MIRÓ: "El equipo ya sale a presionar, en el partido de ida se quedaba esperando"

5' - Córner a favor del Chelsea, sacado a la frontal del área y despejado de cabeza por el Atleti

4' - Primera llegada del Atleti, con una pared entre Lodi y Carrasco que acaba con un disparo flojo del lateral que atrapa fácilmente Mendy

1' - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Saca de centro el Atlético de Madrid, en busca de la remontada para pasar a cuartos de final

Once del Atlético de Madrid:

Once del Chelsea:

