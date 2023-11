Carvajal: "Si se paga menos, cobraremos menos, pero no se puede exprimir tanto al jugador"

PROBLEMAS CALENDARIO

Dani Carvajal denunció la cantidad de partidos que un futbolista de un equipo grande asume en el calendario actual, señaló que es la causa de "tantas lesiones" en los jugadores, del bajón de calidad en muchos encuentros y lamentó la dificultad de encontrar soluciones.

"Para un jugador de élite que juegue en uno de los principales equipos de Europa y sea internacional, el calendario es muy exigente a día de hoy. Con el nuevo Mundial de Clubes no vamos a tener ningún verano sin competición. Son demasiados partido. No son casualidad tantas lesiones, la exigencia es muy alta y es muy complicado con tantos viajes estar al cien por cien cada tres días", opinó.

Pese a que los futbolistas son los grandes protagonistas, Carvajal ve muy complicado que haya consenso al no tener todos el mismo nivel de partidos. Preguntado por la opción de hacer un parón para obligar a cambiar el calendario, el defensa madridista e internacional español no lo vio viable.

"Los jugadores tenemos la potestad de poder hacer algo, somos los que jugamos, pero es complicado poner de acuerdo a todos porque no son todos los que tienen tantos partidos. Pero es una realidad que hay muchas más lesiones y, en un alto porcentaje, se deben a un calendario tan apretado", dijo.

"Es algo complejo porque somos muchos jugadores que no estamos de acuerdo, no somos partidarios de tantos partidos, en algunos casos casi intrascendentes. Dicen que nos bajemos el sueldo si no queremos jugar tanto y no estamos en contra de cobrar menos si se juega menos, pero no se puede exprimir tanto a cada jugador porque impide que se vea el top de cada uno y los partidos bajan de calidad. Es una realidad", agregó.

QUIERE SEGUIR CON ANCELOTTI

Carvajal aseguró que "renovaría a Ancelotti mañana mismo", porque "pocos entrenadores" pueden "hacerlo mejor", aunque es consciente que el futuro de los entrenadores está marcado por "los resultados" y en el Real Madrid "si no se gana", lo primero que "rueda" es "la cabeza del entrenador".

"Al final los resultados son los que marcan el devenir de los entrenadores. Le renovaría mañana mismo, pocos entrenadores pueden hacerlo mejor que Carlo Ancelotti, y él mismo sabe que al final si en este club no se gana nada pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda", comentó en la previa del Real Madrid-Nápoles de Champions de este miércoles (21.00).

Carvajal apuntó que esta es una exigencia de "este vestuario y en los grandes de Europa" y defendió que no es "un riesgo renovarlo", atendiendo a su "capacidad de trabajo" y "el nivel que puede aportar al equipo".

Además, el lateral reconoció que Ancelotti es uno de los entrenadores que más le ha "sorprendido" junto a Zidane. "Son los dos entrenadores con los que más tiempo he pasado y no paran de reinventarse para aportar su experiencia y analizar todos los partidos y conseguir un buen rendimiento. Por mí que estuviese (Ancelotti) todos los años el club y el quisiesen", añadió sobre el futuro del técnico italiano.

Por último, Carvajal analizó la situación del Barça, "con pie y medio en octavos de final de la Champions y peleando LaLiga" a "escasamente cuatro puntos" del Real Madrid, colíder con el Girona. "Es un rival para todas las competiciones. Nosotros nos centramos en lo que nos toca a nosotros, que es ganar mañana y ser primeros, y si en unos meses nos tocase cruzarnos contra ellos, a intentar dar el máximo y superarles", concluyó.