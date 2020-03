El alcalde de Liverpool lamenta que el Gobierno británico no tomara medidas antes del partido ante el Atlético

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, no oculta su pánico ante el ascenso de casos de contagio por coronavirus que se están produciendo en su ciudad en los últimos días.

The numbers of people identified with #COVID19 in Liverpool today is frightening a young man under 25 is one of them, the cases are almost doubling daily here as elsewhere. Everyone is and will be affected in someway by it. Please, please,stay at home and follow advice #savelives