Sergio Lozano y Juanjo se 'mojan' sobre la polémica en la Final de la Copa de España y el cambio de normas

Tres días después, la final de la Copa de España de fútbol sala entre el Barça y ElPozo Murcia sigue coleando.

Se sigue hablando del uso del VIR (el videoarbitraje que se aplica en fútbol sala), de su aplicación con respecto unas normas que siguen sin contentar a todo el mundo, de la polémica en la tanda de penaltis e imágenes como la de Taynan encarándose con uno de los árbitros, que no favorecen al deporte.

Por eso, dos veteranos del fútbol sala español, como son Sergio Lozano (Barça) y Juanjo Angosto (ElPozo Murcia), ambos internacionales con España, se sentaron este miércoles en Futsal COPE a analizar este amplio debate y situar en qué lugar quedan sus equipos tras su participación en la XXXIII Copa de España.

Sergio Lozano (Barça) y Juanjo Angosto (ElPozo Murcia)





La norma que afecta a los porteros en los penaltis

Los dos jugadores coinciden en que hay muchas otras normas que modificar, más allá de la que obliga a los porteros a pisar la línea de gol durante el lanzamiento de un penalti.

Sergio Lozano: "Antes de cambiar esa norma habría que cambiar otras muchas. Adelantarse en el doble penalti pasó el día anterior y no vi ninguna polémica. Yo he visto porteros que saltan dos metros adelante... No sé si esa norma habría que cambiarla. Hay muchas normas que se han adaptado del fútbol y que no benefician al fútbol sala".

Juanjo: "Da la sensación de que Feixas está mucho más adelantado que yo en el primer penalti. Lo que tampoco entiendo es que hay un tercer árbitro que no intervenga. Es extraño todo". Y aludió al caso en el que Edu, portero de Viña Albali Valdepeñas, se llega a golpear con el larguero: "Lo que dice la norma es que hay que andar por la línea, pero también te puedes tropezar con el palo, lógicamente. No cambiaría la norma, pero cambiaría otros conceptos como lo que ha pasado con lo que ha pasado con el arbitraje y el VIR, yo lo haría de otra forma".

?? ?? POST PARTIDO| @GiustozziDiego: "Ha sido el mayor escándalo del mundo en esta FINAL. Nuestro portero paró el penalti que nos daba la victoria" pic.twitter.com/cQ0nn2wIvr — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) April 3, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La imagen que queda del fútbol sala tras la final

Sergio Lozano: "Tengo una sensación agridulce. Hay algunas cosas que no pueden suceder en el deporte y espero que no vuelvan a repetirse, me da igual que sea ElPozo, el Barça o el equipo que sea".

Juanjo: "Todos estamos de acuerdo con lo que pasó con Taynan. Hay cosas que no son normales en cuanto a que trabajas con todo tu esfuerzo, te molesta... Pero no es excusa para su comportamiento, porque no hay que hacerlo y tendrá que pagar por lo que ha hecho".

Consecuencias tras la Copa

Sergio Lozano: "Para nosotros, esta Copa era muy importante. El año pasado recibimos dos varapalos y pudo influirnos en la Champions. Creo que este año, hemos hecho buena Copa, el Barça ha sido un equipo muy serio".

En este sentido, Lozano también se mostró partidario de que la UEFA haya repescado a un cuarto equipo para la Final Four de la Champions, tras confirmar que el ACSS francés suplirá al Tyumen de Rusia, sancionado tras la invasión de Rusia sobre Ucrania: "Lo primero: me gustaría que la jugase Tyumen. A partir de ahí, una final a tres sería descafeinada y podrías no jugarte nada en el último partido, ¿y es lo que querríamos para nuestro deporte? Aunque el Accs está en las circunstancias en las que está y ese es otro tema".

Por último, también se 'mojó' sobre si hubiera sido mejor aprovechar el presente parón internacional para que España jugase algún partido o no: "Yo he llegado justo para la Copa, con dolores. Que no íbamos a jugar estos días se sabía desde antes del Europeo. Es que, si jugamos y le pasa algo a algún jugador, no estaríamos lamentando". Y fue más allá con esta cuestión: "Si se juega, porque se juega; si no se juega, porque no se juega, parece que siempre va a haber debate. Me da igual que esto sea la Federación o la Liga. Así no vamos a ningún lado. Lo que sea, siempre hay debate, y no miramos por el bien del fútbol sala. Estoy cansado de esta situación. Mi opinión es distinta a todo lo que pasa".

?? Final! CAMPIONS! CAMPIONS!

Barça-ElPozo (3-3, 6-7pp)



?? Atura FEIXAS i goool de MARCENIO! pic.twitter.com/DPZbpMa5Ys — ?? Barça Futbol Sala ?? (@FCBfutbolsala) April 3, 2022





Juanjo: "El equipo ha salido beneficiado en el sentido de que somos un equipo más fuerte, que se demostró que podemos competir de tú a tú al Barcelona. Esto nos va a beneficiar más de lo que nos vaya a perjudicar. Para mí, lo que ha pasado a nivel arbitral tampoco es excusa, pero creo que merecíamos más. Así que borrón y cuenta nueva".