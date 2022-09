Sergio Lozano, en COPE: "Me duele que gente que quiere lo mejor para el futsal español desee que perdamos"

El capitán del Barça y de la Selección Española de fútbol sala, Sergio Lozano, atendió este miércoles el primer podcast de la 13ª temporada de Futsal Cope, tan solo unos días después de que España perdiese, de nuevo, ante Portugal en 'La Finalissima', en los penaltis: "Siempre nos gusta ganar. No fue el torneo más vistoso, y yo pude jugar como pude, con dolores".

Portugal, vigente campeona de Europa y del Mundo de fútbol sala, se le empieza a atravesar seriamente a la España de Fede Vidal: "Están dominando en ciertos aspectos del juego que nosotros no estamos siendo capaces de imponernos. Nos toca mejorar, trabajar, ver en qué fallamos y a por todas".

Lozano pidió, para que el fútbol sala mejore, "críticas que sean constructivas" y cree que tampoco haya tanta distancia entre el actual nivel de Portugal y el de España: "Parece que Portugal solo nos gane a nosotros, pero estamos hablando de una selección que en los momentos clave compite mejor que los demás, eso es una realidad. Seguramente no estemos tan lejos".

Pero su petición fue más allá. Sergio Lozano pide el apoyo de los aficionados y mostró su dolor por quienes quieran que España pierda: "Hay que hacer autocrítica constructiva y que toda la gente que quiera sumarse a la Selección, vayamos de la mano. Yo, sinceramente, estoy triste por haber perdido pero me duele que gente que apoya el futsal español y que quiere que seamos una referencia, esté deseando que perdamos y que no vayamos todos a una".

"Críticas constructivas", insistió, "y no solo porque queramos que pierda la Selección para que a la mínima... ¡venga, y venga! Somos una Selección joven que tenemos que trabajar y pulir ciertos aspectos. Y queremos competir contra Portugal".





"El conflicto no nos beneficia"

Lozano tiró de veteranía para hablar de lo que supone, en su caso, vestirse la camiseta de la Selección Española, y también pidió tranquilidad para los que están disputando sus primeros partidos como internacionales: "En mi caso personal, me duele que estoy partiéndome la cara por la Selección y por mi club. El otro día lo normal es que no jugase toda la segunda parte, pero lo hice por ayudar a mi país, porque representamos a todos los españoles, y quiero que gane. Y ves que parece a la mínima la gente va con el que 'son muy malos', y eso no hace que tengamos un clima tranquilo para trabajar. Hay veces que aunque trabajes bien y pongas remedio, hay otras selecciones que lo hacen mejor".

"Me da la sensación de que en nuestro fútbol sala, el conflicto que hay externo no nos beneficia. El grupo es joven y el grupo necesita tranquilidad y que se les apoye. Hay muchos jugadores que acaban de empezar con la Selección", en alusión a jugadores como Mellado, Antonio o Catela, entre otros, "y seguro que nos van a ayudar en futuro, si tienen un clima de apoyo. Claro que hay que criticarnos si las cosas las hacemos mal, y por eso hacemos autocrítica. Yo me voy a partir el pecho cada vez que vaya con la Selección, por mis compañeros y por el fútbol sala español: por los que están a favor y por los que están en contra", finalizó su mensaje.

