Rusia derrota a Ucrania y jugará la final del Europeo

A más de dos mil kilómetros de la frontera ucraniana, donde se agolpan las tropas rusas y el temor a una invasión, donde el conflicto entre las dos naciones y el enfrentamiento bélico en la región del Donbas son el día a día desde 2014, en Amsterdam, en el deporte, en la Eurocopa 2022, no hubo espacio para la política ni para las connotaciones bélicas ni para nada más que fútbol sala; un duelo deportivo que no fue más allá en ese sentido de cualquier otro partido y que ganó por 2-3 Rusia, rumbo a la final ante España o Portugal.





? RESULT ?



Russia hold on to reach their 7th final - their first since 2016.



???? Sokolov, Afanasyev & a stunning bicycle kick by Niyazov send Russia through to Sunday's showpiece

???? Siryi & Abakshyn score for Ukraine in Amsterdam semi-final #FutsalEURO