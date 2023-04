La rodilla de Sergio Lozano vuelve a romperse: "Quien me conoce sabe que soy cabezón, lucharé con mis fuerzas"

El mundo del fútbol sala en España vuelve a sobrecogerse con otra lesión de rodilla del jugador del Barça, Sergio Lozano.

El jugador, de forma absolutamente fortuita, se rompió la rodilla tras tratar de luchar por un balón ante el avance de Marlon, jugador de Mallorca Palma Futsal, al que ni tan siquiera roza, en el partido de semifinales de la Copa del Rey celebrado este sábado,

Lozano pisa de una forma un tanto extraña, y de forma inmediata, salta de dolor con la rodilla flexionada hasta caer al suelo, donde fue atendido de inmediato, bajo el silencio y la preocupación de los asistentes en el Pabellón Fernando Argüelles de Antequera (Málaga).

Sergio Lozano ya ha pasado por tres graves lesiones de rodilla a lo largo de su carrera, y queda pendiente de nuevas pruebas para determinar el alcance de esta nueva lesión.

El jugador madrileño escribió un mensaje en redes sociales: "A veces la vida golpea fuerte, cuando crees que ya no te va a tocar a ti… ¡Otra vez te vuelve a tirar al suelo! Quien me conoce sabe que soy cabezón y que por más veces que me tire, ¡lucharé con todas mis fuerzas por levantarme!".

Lozano recibió muchísimos mensajes de aficionados al fútbol sala, y no solo del Barça, así como de simpatizantes y compañeros. El Barça los recopiló en un vídeo: "¡Todos contigo, capitán!" y, de nuevo, agradeció.

El Barça, pese a la lesión del 'Búfalo', eliminó a Mallorca Palma Futsal y avanzó a la final, donde lucharía por su octava Copa del Rey, frente a Jimbee Cartagena.