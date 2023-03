Otra goleada de España a Chipre (13-0) para seguir sumando en el clasificatorio para el Mundial de fútbol sala

La selección española de fútbol sala goleó, de nuevo, este miércoles a Chipre por un contundente 13-0 en Cáceres durante la ronda principal de clasificación para el Mundial 2024, y consiguió sellar prácticamente su pase a la siguiente fase, la ronda elite, salvo hecatombe en su próxima visita a Moldavia.



De esta forma, con 9 puntos en su haber, España viajará clasificada virtualmente a tierras moldavas, donde el combinado de Fede Vidal tendría que encajar una goleada histórica y siempre que Moldavia gane a Chipre anteriormente, para no verse en el sorteo de julio como primer clasificado e invicto.



De momento, la selección continúa con su pleno de victorias tras pasar por encima a los chipriotas de principio a fin, con doblete de Lozano y Raúl Campos y el estreno goleador del debutante Javi Mínguez para cerrar la goleada, además del estreno en el partido 500 de España de Raúl Jiménez.



Y es que el encuentro del Multiusos de Cáceres no tuvo color de principio a fin con un equipo volcado al ataque, presionando y disparando hasta 27 veces al portero chipriota que veía como sus compañeros solo veían la puerta española en dos ocasiones durante la primera mitad.



Tras el descanso, al que se llegó 5-0, la selección se desató y un poco más confiada también atrás, dejó que Chipre llegará a su vez algo más. Sin embargo segundos después de dos ocasiones seguidas de los visitantes llegaba el séptimo gol de España obra de Raúl Campos.



Gómez desde lejos con el empeine provocaría la algarabía del público y colocaba el 8-0, mientras que la defensa en zona de Chipre no era capaz de parar a los locales en un pabellón vibrante.



Seis goles en ocho minutos finales pondrían el 13-0 definitivo para jugar más tranquilos el 8 de marzo ante Moldavia, que tendrá que vencer de seis o más para superar a España, siempre que gane antes a Chipre.

Ficha del partido

13 - España: Jesús Herrero, Sergio Lozano, Chino, Mellado, Raúl Campos -cinco inicial-, Antonio Pérez, Raúl Jiménez, Boyis, Raúl Gómez, Pablo Ramirez, Adolfo, Javier Mínguez y Sergio González.



0 - Chipre: Skampylis, Chadjigeorgiou, El Kebbe, Tsitsos, Skarparis -cinco inicial-, Stylianou,Philippou, Dimitriou, Lakoufis, Kouloumbris, Papaspyrou, Savva y Christodoulou.



Goles: 1-0, min.3: Sergio Lozano. 2-0 min.7: Adolfo, 3-0. min.13: Chino. 4-0, min.17: Sergio Lozano (p). 5-0, min.19; Raúl Gómez. 6-0, min.22: Skarparis (p.p.). 7-0, min.25: Raúl Campos. 8-0, min.27: Raúl Gómez. 9-0, min.29: Sergio González. 10-0, min.35: Mellado. 11-0, min.33: Pablo Ramírez. 12-0, min. 36, Raúl Campos. 13-0, min.40 Javi Mínguez.



Árbitros: Damian Grabowski (POL) y Slawomir Steczko (POL).



Incidencias: encuentro correspondiente al grupo I de la ronda principal de clasificación del Mundial 2024 disputado en el Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” ante unos 4.000 espectadores.