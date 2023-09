El Jumbo deja tirado en el Angliru a Kuss, que salva el rojo por 8 segundos

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha impuesto este miércoles en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Ribadesella y el Alto del Angliru sobre 124,4 kilómetros, donde su compañero estadounidense Sepp Kuss mantuvo el jersey rojo de lìder por 8 segundos.

Roglic coronó la cima del Angliru escapado junto al danés Jonas Vingegaard, con un tiempo de 3h.15.56, a una media de 38,1 km/hora. A continuación entraron, a 18 segundos, Kuss y el español Mikel Landa, y a 1.44 segundos se clasificaron los también españoles Juan Ayuso y Enric Mas.

Sigue el dominio del Jumbo-Visma y con espectáculo total para romper algunos de los variopintos pronósticos que se podían hacer. L'Angliru, más duro y mágico si cabe con la niebla que dio la bienvenida a los ciclistas a su cima, vio cómo Roglic ganaba su primera etapa en esta Vuelta y casi hacía que Vingegaard, que se le pegó a rueda, le arrebatara a Kuss el maillot de líder. Pero el estadounidense, que se quedó sin regalo en forma de etapa en el día de su 29º aniversario, tuvo un mal momento cuando marchaba por delante junto a sus compañeros que aceleraron el ritmo y no le esperaron.

???? #LaVuelta23



??? Sepp in his communication: “GO GUYS!”



It’s Primoz and Jonas in front now. ????