El tema '1932', del grupo burgalés La M.O.D.A, elegido como sintonía de La Vuelta 2021

La canción '1932' del grupo burgalés La M.O.D.A es la sintonía oficial de la edición de 2021 de La Vuelta, que se disputará del 14 de agosto al 5 de septiembre entre Burgos y Santiago de Compostela, según ha desvelado este jueves la organización.

Será la primera vez en la historia de la ronda española que un grupo burgalés interpretará la canción que acompañará a la carrera desde su salida el 14 de agosto, desde la Catedral de Burgos, hasta su llegada a Santiago de Compostela.

La M.O.D.A es el primer grupo que pone la sintonía oficial de la ronda española desde el año 2017, en el que Maldita Nerea acompañó al pelotón con 'Bailarina'. En las tres últimas ediciones, fueron artistas en solitario los que pusieron su voz a la canción de La Vuelta: Nuria Fergó ('La vida son sólo dos días'), Arkano ('Otro intento más') y Carlos Baute ('Como un atleta').

