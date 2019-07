San Mamés será protagonista en la 13ª etapa de La Vuelta

El pelotón de La Vuelta pasará por el interior del estadio de San Mamés en el inicio de la decimotercera etapa de la carrera, que arrancará en Bilbao, única ciudad que acoge una salida y una meta de La Vuelta 19.

San Mamés y el Athletic Club compartirán una vez más la pasión de la afición rojiblanca por el ciclismo y acogerán el próximo 6 de septiembre la salida de la etapa de La Vuelta 19, que arrancará en Bilbao y finalizará en el alto de Los Machucos. Los ciclistas partirán desde la explanada de acceso al estadio y rodearán el terreno de juego durante el recorrido neutralizado.

Todos los aficionados que se acerquen al estadio del Athletic podrán ver de cerca a sus ídolos del pedal, repitiendo así la experiencia ya vivida en la Vuelta al País Vasco 2017. Posteriormente, el pelotón se introducirá en el estadio por el párking y entrará en el terreno de juego, al que dará una vuelta siguiendo el coche de dirección de carrera y acompañado de dos motos de asistencia técnica.

Los ciclistas volverán a salir por la puerta del párking de San Mamés y se reincorporarán al recorrido neutralizado por diferentes calles de la capital vizcaína hasta coger la N-634 hacia Sodupe para terminar en el puerto cántabro de Los Machucos (categoría especial) tras 167 kilómetros de recorrido.

