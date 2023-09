Kuss conquista su primera grande en una Vuelta dominada por los Jumbo; Groves gana en Madrid

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición de la Vuelta a España una vez finalizada la vigésimoprimera y última etapa entre el Hipódromo de La Zarzuela y Madrid, de 101,1 km, en la que se impuso el australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck).

Groves firmó el triplete en un emocionante esprint con un tiempo de 2h.24.13, seguido del italiano Filippo Ganna (Ineos) y del alemán Nico Denz (Lotto Dstny).

Kuss (Durango, Colorado, 29 años) conquistó la cima de un podio que ocupan en las siguientes plazas dos compañeros de equipo, el danés ganador del Tour Jonas Vingegaard, segundo , y el esloveno ganador del Giro Primoz Roglic, tercero.

Con este triunfo de Kuss se produce un hecho histórico, pues es la primera vez que corredores de un mismo equipo ganan las tres grandes en la misma temporada.

Los españoles no han alcanzado el podio después de 3 años en puestos de honor. Juan Ayuso (UAE) finaliza cuarto, Mikel Landa (Bahrain Victorious) quinto y Enric Mas (Movistar) sexto.

Un triunfo sorprendente el de Sepp Kuss, pero merecido, en esta ocasión por delante de los titulares del Tour y Giro, sus compañeros Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, por lo que entregó todo en ambas citas. El podio con tres ciclistas del mismo equipo, ratificó un hecho sin precedentes en la historia del ciclismo. Las tres grandes en 2023 han ido a parar al conjunto neerlandés.

Una escapada consentida y mal calculada por el pelotón en la sexta etapa con final en Javalambre le dio a Kuss la victoria parcial y 3 minutos de ventaja sobre los grandes favoritos. Dos días después, en Xorret de Catí, ya era líder, iniciando el camino del éxito hasta Madrid.

Camino de la capital superó la crono de Valladolid, más tarde la etapa del Tourmalet y la montaña en Asturias, Angliru incluido, confirmando que el gregario podía ser el jefe de Jumbo. No faltó la controversia de tener que relegar a la condición de ayudantes a dos estrellas como Vingegaard y Roglic, pero la carretera habló en favor del americano, y luego entre ellos aceptaron la opción de Kuss.

Una decisión que encumbró a un corredor querido entre la afición española. Reside en Andorra, está casado con una catalana y habla español. Nunca se dejó un segundo de esfuerzo por sus compañeros, y esa generosidad le ha compensado con el título en la Vuelta.

Después de 10 años hay un laureado estadounidense. En 2013 se impuso, con 42 años, Chris Horner. Ahora Kuss sucede en el palmarés al campeón belga Remco Evenepoel, ganador de tres etapas y de la montaña, el gran derrotado, a pesar de sus exhibiciones, en relación a la general.

En el resto de clasificaciones destacó el jersey de lunares azules de Remco Evenepoel como rey de la montaña, el verde por puntos de Kaden Groves, el blanco de mejor joven de Juan Ayuso y el premio de mejor equipo para el Jumbo Visma.

La clasificación no engaña. El ciclismo español ha dado un paso atrás en cuanto a resultados. Si bien la participación de la Vuelta contaba de inicio con grandes nombres con los ganadores de Tour y Giro, Vingegaard y Roglic, y con el defensor del título, Remco Evenepoel, la representación española no discutió realmente los puestos de honor.

Con el control de carrera a cargo del Jumbo y el espíritu libre de Evenepoel, Juan Ayuso, con 21 años recién cumplidos, anduvo por la periferia del podio, pero el de Jávea terminó la ronda con "sabor agridulce", con más experiencia curtida entre grandes corredores, pero sin poder igualar o mejorar el tercer puesto de 2022.

Mikel Landa (Murgia, 33 años), firmó con el quinto puesto en 7 participaciones su mejor Vuelta. Como Kuss, sacó petróleo de la escapada de Javalambre, y luego, con altibajos, no estuvo lejos de los mejores, pero sin opciones reales de subirse al "cajón".

Y Enric Mas (Artá, 28 años), tres veces segundo en la Vuelta, no solo no dio el salto de calidad que buscaba, sino que perdió cuatro puestos en relación a 2022, cuando fue subcampeón tras Remco. Al ciclista balear, con los galones del Movistar, aún se le espera.

Un veterano de 33 años de Mota del Cuervo (Cuenca), Jesús Herrada, salvó el honor del pelotón español con la victoria de etapa en La Laguna Negra. Fuera del top 10 quedaron Marc Soler (UAE), decimotercero, y Cristian Rodríguez (Arkéa) a continuación.

En la general asomaron el ruso Vlasov (Bora), séptimo antecediendo a su compañero de 20 años y joya del futuro belga Cian Uijtdebroeks, capaz de estar con los mejores en las etapas del Tourmalet y Angliru.

Desde el batacazo que sufrió en la etapa del Aubisque y Tourmalet en la decimotercera jornada, en la que perdió 27 minutos, el campeón belga Remco Evenepoel se despidió de la general, e incluso del top 10. En su primera visita a los Pirineos como profesional, el excampeón del mundo en ruta probó la hiel.

