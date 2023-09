Jumbo asegura que Kuss dio permiso a Roglic y Vingegaard para marcharse sin él: "Vamos chicos"

El esloveno Roglic se impuso en la 17ª etapa de La Vuelta, seguido de Jonas Vingegaard y Sepp Kuss, que mantiene su liderato en la clasificación general solo por ocho segundos. Los tres ciclistas del Jumbo-Visma están siendo los grandes protagonistas de esta Vuelta y no solo por su gran rendimiento físico que a día de hoy les permitiría copar el podio del próximo domingo en Madrid.

Son muchos los que no están de acuerdo con la táctica del Jumbo y en especial, de Roglic, campeón del Giro de Italia, y de Vingegaard, campeón del Tour de Francia con su compañero Kuss, que ha ayudado a ambos a ganar sus 'grandes' en este 2023 y al que este miércoles en el Angliru han dejado tirado en una maniobra que los aficionados no han entendido, pero que el conjunto neerlandés ha intentado explicar con un tweet.

Lío en el Jumbo: Polémico 'like' de la mujer de Roglic a una publicación criticando a Vingegaard La mujer de Roglic, compañero de equipo de Vingegaard y Kuss, se mostró en desacuerdo con la táctica del Jumbo pese a que el danés y el estadounidense estaban satisfechos. 13 sep 2023 - 14:52

???? #LaVuelta23



??? Sepp in his communication: “GO GUYS!”



It’s Primoz and Jonas in front now. ???? — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 13, 2023

Y es que a falta de 3 kilómetros para el final, los tres Jumbo marchaban en solitario. Roglic tiraba, Vingegaard, ganador el martes en La Hermida en un ataque que generó mal rollo en redes sociales con la mujer del esloveno dando me gusta a un post en el que se criticaba al danés, y Kuss cerraba el trío que marchaba con ventaja sobre Mikel Landa.

Pasaban los metros y Roglic seguía con su ritmo hasta que Kuss no pudo seguirle. En ese momento, en lugar de esperar a un compañero que tantas veces les ha ayudado a ganar y que podía vivir el gran momento de gloria de su carrera, han decidido continuar hacia delante dejando tirado al líder.

Momento en el que Sepp Kuss se queda de sus compañeros Roglic y Vingegaard.LaVuelta





Al estadounidense le ha salvado que Mikel Landa le ha atrapado y a su rueda ha conseguido recuperar un tiempo valioso para ser tercero en meta y llevarse cuatro segundos de bonificación que le han hecho salvar el liderato por ocho segundos sobre Jonas Vingegaard. El Jumbo ha subido un mensaje a su cuenta de Twitter en el que aseguraba que el estadounidense había dicho 'Vamos chicos' a sus compañeros cuando se había quedado. Se ha abierto la polémica en el Jumbo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No hay espacio para muchas tácticas, Primoz puso un ritmo muy fuerte, traté de seguirlo, pero no pude. Todavía sigo líder y para mí está bien", aseguró Kuss a los medios de comunicación a su llegada a meta. "No hay regalos para nadie", ha finalizado.