Enric Mas: "Hay que jugar al todo o nada en la general"

Enric Mas (Movistar) se mostró ambicioso y motivado en la segunda jornada de descanso de la Vuelta, que llegó a Alicante desde Asturias. El ciclista balear, aunque prefiere ir probando "día a día", está dispuesto a jugarse "el todo o nada por la clasificación general", una vez que ha disminuido las dudas sobre sí mismo que manifestó en la salida de Utrecht el pasado día 19.

"Vivo al día. En Holanda tenía mas dudas que ahora, pero aún hay algunas. En la carretera he estado con los más fuertes y eso motiva. Sobre las dudas personales que pueda tener, he trabajado durante el periodo entre Tour y Vuelta, luego tuve el problema del Covid, un período con mas descanso que entrenamiento. Me sigo haciendo preguntas que las estoy respondiendo positivamente, espero seguir así hasta el final de la Vuelta", señaló el líder del Movistar.

Mas, dos veces segundo en la Vuelta, es consciente de la necesidad del Movistar para salvar la categoría, cuestión que será proporcional a su papel en la general, por la que está dispuesto a luchar hasta Madrid.

"Me voy a sacrificar para ganar la Vuelta, soy consciente del tema de los puntos, y cuanto más adelante esté, más puntos tendremos. No nos podemos suicidar por la general, ni renunciar a los puntos. Me gustaría hacer un todo o nada por la Vuelta", señaló.





"SIN DUDA, EVENEPOEL ES EL MÁS FUERTE"

Mas, segundo en la general a 1.12 de Remco Evenepoel, admite la superioridad del belga hasta el momento, pero tampoco olvida que el esloveno Primoz Roglic ha ganado 3 Vueltas y que puede ir en progresión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Remco es el más fuerte, no sé si puede reventar un día, pero lleva toda la Vuelta siendo el mejor, está dando su mejor versión desde que pasó a profesionales. Hasta que no se demuestre lo contrario hay que aceptarlo así".

Sobre Primoz Roglic, el ciclista balear advierte de la calidad y mentalidad ganadora de un corredor adaptado a la Vuelta como nadie.

"Primoz tiene ahora una crono que le va muy bien. Si va en progresión demostrará que es un crack en ese terreno. Ha ganado 3 Vueltas y este año ha venido a ganar, es un corredor que juega a todo o nada. Si no puede sorprender en Sierra Nevada lo intentará en Madrid. Yo espero estar a su nivel", explicó.

"RODRÍGUEZ Y AYUSO PUEDEN RESUCITAR EL CICLISMO ESPAÑOL"

Preguntado por el papel de Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, cuarto y quinto en la general, Enric Mas no mostró dudas sobre la relevancia que pueden tener ambos corredores.

"Son muy jóvenes y estamos viendo que andan muy bien, ambos tienen un gran futuro por delante. Ayer les vimos en Les Praeres rendir a nivel muy alto. Es la primera grande para los dos y tienen que ir día a día. Ahora viene el terreno de Juan, que es de Alicante, y luego en Granada el de Carlos. Son rivales, pero veo que está resucitando el ciclismo español, está claro que tenemos corredores jóvenes que van a ganar carreras importantes", aseguró.

Ante la contrarreloj de este martes en Alicante, Mas espera ofrecer su mejor versión, aún teniendo claro de lo difícil que se lo pondrán los favoritos, precisamente Evenepoel y Roglic.

"Será la etapa 10, ya estamos cansados, pero espero hacer una buena crono. Espero hacer un papel decente y no perder mucho tiempo. No he pensado en lo que puedo perder, yo lo daré todo. A veces he hecho cronos buenas y espero que esta vez sea así", concluyó.