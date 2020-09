Daniel Martínez gana en el Puy Mary; la alianza eslovena Roglic-Pogacar mete tiempo a Bernal

El colombiano Daniel Martínez se impuso este viernes en la decimotercera etapa del Tour de Francia, con meta en la cima del Puy Mary, al superar en la línea de meta al alemán Lennard Kämna, los dos más fuertes de una larga escapada que marcó la jornada. El reciente ganador de la Dauphiné, de 24 años y que disputa su segundo Tour, consiguió su primer triunfo en una gran vuelta.

�� ���� @danifmartinez96 is the king of the Puy Mary!



�� ���� @danifmartinez96, roi du Puy Mary !#TDF2020#TDFunitedpic.twitter.com/rglTq6AJTu