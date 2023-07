Mohoric impide a Asgreen repetir victoria en un sprint de photo finish

El ciclista esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ha conseguido la victoria en la etapa 19 de la 110ª edición del Tour de Francia, disputada este viernes sobre 173 kilómetros entre Moirans-en-Montagne y Poligny, tras superar en un ajustado final al danés Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step).

