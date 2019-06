Enric Mas, confirmado en el ocho del Deceuninck Quick Step para el Tour

El español Enric Mas, segundo en la Vuelta 2018, ha sido incluido en el equipo del Deceunnck Quick Step para participar en el Tour de Francia que comienza el 6 de julio en Bruselas, donde compartirá filas con el francés Julian Alaphilippe, rey de la montaña en la pasada edición, y con el esprinter italiano Elia Viviani, las otras referencias de la escuadra belga.

Mas (Artá, Mallorca) hará su debut en el Tour con 24 años y como uno de los valores futuros del ciclismo español, reforzado tras el segundo puesto de la Vuelta 2018. Señalado por Alberto Contador como su "sucesor", será el hombre para la general de su equipo en la "grande boucle", aunque los objetivos de la escuadra serán variados.

Con 41 victorias en la temporada, el Deceuninck buscará abrillantar su palmarés en el Tour con una formación de ocho hombres compuesta por Enric Mas, Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DIN), Dries Devenyns (BEL), Yves Lampaert (BEL), Michael Morkov (DIN), Maximiliano Richeze (ARG) y Elia Viviani (ITA).

Un conjunto formado con la idea de luchar en todos los terrenos y aumentar las 36 victorias de etapa logradas en el Tour. Alaphilippe, ganador de la Flecha, Milán San Remo y Strade Bianche, buscará triunfos parciales y defenderá el maillot de la montaña, mientras que Viviani se dejará ver en las llegadas al esprint. Es el velocista más laureado en los últimos 18 meses y vuelve al Tour después de su última participación en 2014.

Para la general estará Enric Mas, quien acaba de terminar noveno en la Vuelta a Suiza. Será el bautismo de fuego para un corredor que ilumina el futuro del ciclismo español, si bien el ensayo lo hará dentro de un equipo que no estará entregado en la apuesta de un solo líder.

"Enric Mas será nuestro hombre para la general, pero aunque ya demostró en la Vuelta su nivel durante tres semanas, será su debut en el Tour y el objetivo principal será que aprenda. Esta carrera hay que conocerla estando en ella, en el Tour todo es más difícil y tendrá que entender eso. Tendrà que estar atento, incluso en las etapas llanas, que son más caóticas y rápidas que en otras carreras", ha comentado el director del equipo, Tom Steels.

Para este terreno, Mas contará con la ayuda y experiencia del belga Dryes Devenyns. Será su mano derecha en carrera y ha preparado la carrera pensando en colaborar en el debut del balear.

