Egan Bernal acaba con su sufrimiento y no tomará la salida en la 17ª etapa

El colombiano Egan Bernal, defensor del título, se ha retirado del Tour de Francia antes de la disputa de la decimoséptima etapa que tendrá lugar este miércoles entre Grenoble y Meribel Col de la Loze, considerada como la jornada reina de la presente edición.

El ciclista de 23 años, líder del Ineos y en principio favorito número 1 para el maillot amarillo, se centrará en la recuperación de la forma física para afrontar el resto de la temporada.

Bernal, después del desfallecimiento en el Grand Colombier el pasado domingo, perdió más de 7 minutos y quedó sin opciones en la general. En la jornada del martes con meta en Villard de Lans, el ciclista de Zipaquirá volvió a sufrir para llegar a meta, esta vez a más de 27 minutos del vencedor y lejos del grupo de favoritos. En la clasificación general se encontraba en la plaza 16 a 19.04 minutos.

