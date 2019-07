Bernal: "Si no me hubiera caído antes del Giro no hubiera ganado el Tour"

El colombiano Egan Bernal (Ineos) admitió vestido con el maillot amarillo del Tour que el destino le echó una mano con la caída y fractura de clavícula que sufrió antes del Giro, ya que "con 22 años si hubiera corrido en Italia ahora no estaría aquí".

"Desde el año pasado estaba preparando el Giro de Italia como objetivo, pero me caí y me rompí la clavícula. Las cosas pasan por algo, es increíble. Si hubiera corrido el Giro o si no me caigo no estaría ahora aquí de amarillo".

Bernal considera que "con 22 años y después de correr un Giro hubiera sido difícil recuperar. Tras la caída y con la fractura de clavícula, mi entrenador estaba triste, pero ya empecé a preparar y pensar en el Tour. Si no me hubiera caído no estaría aquí", insistió.

El virtual ganador del Tour aun no se creé que haya ganado el Tour.

"No me lo puedo creer, aún no lo he analizado, necesito llegar al hotel, darme una ducha y analizar lo que está pasando, no me lo puedo creer".