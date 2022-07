Alerta roja por calor en el Tour

La ola de calor que está afectando a toda Europa se ve reflejada también en el Tour de Francia. Como ha informado Quique Iglesias, enviado especial de la Cadena COPE a la ronda gala, hay alerta roja por culpa de las altas temperaturas ya que se esperan hasta 40 grados en la llegada a Carcassone, que está prevista entre las 17:30-18:00h.

La salida de esta jornada se producirá a partir de las 13h en Rodez y desde la organización del Tour se han aplicado normas extremas para combatir las altas temperaturas

Para esta etapa, se permitirá el avituallamiento desde el KM 0 hasta que resten 10 kilómetros para llegar a la línea de meta y además, se permitirá dar botellas a los espectadores durante toda la etapa respetando las condiciones de seguridad para el público y para los corredores. Como muestra el siguiente vídeo del equipo Movistar, los equipos se preparan para un día intenso de calor.

Etapa que está destinada a que los sprinters tengan su oportunidad. Lo que está seguro es que habrá tres corredores que no tomarán la salida por diferentes motivos.

Uno de ellos será el esloveno Primoz Roglic que ha decidido abandonar para recuperarse de las heridas que sufrió en una de las primeras etapas de la ronda gala y así prepararse bien de cara a la próxima edición de La Vuelta.

Y otras dos bajas de última hora son las del danés Magnus Cort Nielsen y la del austrialiano Simon Clarke, ambos por culpa del COVID.

After an internal routine test carried out by the team, unfortunately Simon Clarke has returned a positive Covid test. Therefore, Simon won’t take the start of stage 15.



All other riders returned negative tests and are ready to race today.

???? #TDF2022