Valverde: "Ahora todos los triunfos ya son especiales"

Alejandro Valverde (Movistar) comentó, tras ganar la quinta etapa del Dauphiné, que ahora, a sus 41 años, todos los triunfos que consigue "son especiales", y señaló a sus compañeros Miguel Ángel "Supermán" López y Enric Mas como los hombres del equipo para la general.

"Estoy súpercontento. Quiero agradecer enormemente al equipo por todos estos días. Han hecho un trabajazo desde el inicio de la semana, y en la parte final de hoy, más todavía. Cerca de meta López me ha dicho: '¿Me pongo a tirar para que no arranque nadie?. Y le dije: Venga, vale", explicó Valverde en la meta.



El campeón del Mundo 2018 subrayó el desempeño de "Supermán" López, ya que fue el encargado de evitar ataques y de colocar a su compañero en posición de victoria.



"Tengo que darle las gracias especialmente a Supermán, porque ha trabajado increíblemente bien. Los Ineos han arrancado muy fuerte de cara al sprint, pero cuando he visto que Geraint Thomas se ha parado, no podía ya dudar: tenía que salir a cubrir ese hueco. He buscado regular, mantenerle ahí, y cuando he visto la pancarta de meta, ya a tope hasta meta".



Para el ciclista más veterano del Dauphiné, con 41 años, se trata de un triunfo especial, el segundo de la temporada después del que logró en el G.P Miguel Indurain.



" Sí, es un triunfo especial, la verdad es que todo lo que consiga ahora es especial... estar delante con los mejores, disputar estos triunfos, todo es bonito cuando has hecho tanto en este deporte".



Respecto a sus opciones en la general,Valverde prefiere por designar a sus compañeros Miguel Ángel Lopez y Enric Mas para ese objetivo.



"Tenemos a Miguel Ángel y Enric, que han demostrado estar muy bien, y hay por delante dos días de súper montaña donde cualquiera de los dos puede optar a lo más alto".