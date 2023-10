Valverde acaba cuarto un Mundial de gravel ganado por Mohoric

El ciclista esloveno Matej Mohoric se ha proclamado campeón del mundo de gravel tras completar en primera posición un recorrido de 169 kilómetros de distancia con salida y llegada en la región italiana del Véneto que el español Alejandro Valverde concluyó en cuarta posición.

Descartado pronto para estar arriba el belga Wout Van Aert, uno de los principales candidatos a la victoria, al pinchar y sufrir una caída; la carrera se presentó muy abierta hasta que se formó un grupo en cabeza de seis corredores llamado a pelear por el título.

