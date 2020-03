Torres, que llegó a tiempo y Mora acaban décimos la madison del Mundial en pista

La selección española de ciclismo en pista vivió este domingo su última jornada en el Campeonato del Mundo, disputado en Berlín y que se saldó con las dos medallas cosechadas por Sebastián Mora en las pruebas del scratch (bronce) y de la puntuación (plata).

La jornada dominical deparaba como mejor oportunidad de medalla la actuación en la madison del propio Mora junto a Albert Torres, recién llegado a la capital germana desde Emiratos Árabes Unidos, donde había estado aislado varios días tras un brote de coronavirus.

Pronto se pudo comprobar que no era el día de los españoles, que durante las primeras 100 vueltas no sumaron ningún punto ni tampoco protagonismo. La competición arrancaba bajo el ímpetu y la potencia de los daneses Lasse Norman Hansen y Michael Morkov, que no daban opción en los primeros esprints.

Además de ganar vuelta, Hansen y Morkov acumularon un importante colchón de puntos para, mediada la prueba, controlar su diferencia de forma inteligente. Torres y Mora fueron poco a poco metiéndose en la cita, moviéndose de forma agresiva a falta de unas 65 vueltas, pero el equipo alemán no permitía que el ataque fructificase.

De ahí al final, el equipo español peleó por algunos de los esprints intermedios, sumando finalmente 5 puntos para terminar en la décima posición. "Con fatiga del viaje, y por lo demás bastante contento porque las circunstancias son las que son", comentó Torres a los medios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Al menos hemos podido salir juntos. Dinamarca ha hecho un carrerón, ya lo habíamos visto anteriormente", expresó Mora, tras una carrera cuya victoria se la llevó de forma incontestable Dinamarca con 62 puntos. El resto del podio se definiría en el último esprint, con Nueva Zelanda colgándose la plata (33 puntos) y Alemania el bronce (32 puntos).

Helena Casas había iniciado la jornada para la selección española con un quinto puesto en la primera ronda de keirin, que la llevaba a la repesca. La catalana mostró ahí su mejor versión para finalizar segunda y acceder a cuartos de final, una ronda que ya no superó al ser sexta.

La otra española en liza fue Irene Usabiaga, 22ª en una puntuación en la que no encontró sus mejores sensaciones. "Para mí esta carrera era muy importante, era un día especial, pero a veces las cosas no salen como una quiere. Seguramente haya sido la peor carrera del año. Venía con ganas, pero no ha salido", dijo la vasca al finalizar la prueba.