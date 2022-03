El surrealista abandono de Kevin Geniets en la París Niza: A casa tras caerle encima un panel publicitario

Kevin Geniets es un ciclista luxemburgués de 25 años, campeón de su país, que milita en el conjunto francés del Groupama-FDJ. Este sábado se disponía a tomar la salida en la séptima etapa de la París Niza, con final en el Col de Turini, pero un golpe de mala suerte se lo ha impedido.

Durante el control de firmas en la ciudad de Niza, el ciclista pasaba con su bicicleta por detrás de unos paneles publicitarios cuando uno de estas, por un golpe de viento y debido, al parecer, a su mal anclaje se le caía encima derribándolo.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 ???? @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV