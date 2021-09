Supermán López podría regresar al Astana tras su polémico abandono en la Vuelta

La relación entre el ciclista colombiano Miguel Ángel López y el Movistar no pasa por su mejor momento después del polémico abandono del corredor el pasado sábado en la penúltima etapa de la Vuelta a España con final en Mos. Pese a sus disculpas posteriores, el numerito no gustó en el seno del único equipo español del World Tour tras bajarse de la bicicleta Supermán después de perder todas sus opciones de podio.

About @SupermanlopezN after @lavuelta retirement : our sources confirmed that leaving @Movistar_Team and join again Astana (lead by Vinokourov) from 2022 is a concrete option for the colombian @Gazzetta_it@cycling_podcast