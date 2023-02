Pogacar empieza su temporada en la Clásica de Jaén

El esloveno Tadej Poga?ar, ganador del Tour de Francia en 2020 y 2021, empezará su temporada el próximo 13 de febrero en la Clásica Jaén Paraíso Interior como jefe de filas del 'UAE Team Emirates', que alineará también al belga Tim Wellens, segundo clasificado en la carrera andaluza en 2022, anunció la organización.



Tadej Poga?ar irrumpió en la élite del ciclismo mundial con sólo 20 años, ganando tres etapas en la Vuelta a España y situándose en el podio final por delante del colombiano Nairo Quintana.



???? OFICIAL | Tadej Poga?ar estará el próximo lunes en la @ClasicaJaen



???? El campeón esloveno estrenará su temporada en la 2ª edición de la clásica jienense #ClasicaJaen2023https://t.co/smfCKPcZB0 — COPEdaleando (@Copedaleando) February 6, 2023

Fue sólo el principio de una vida deportiva fulgurante que le ha llevado a ganar dos ediciones y nueve etapas del Tour de Francia y a ser el número uno del ránking mundial tanto en 2021 como en 2022.

“Estoy muy ilusionado con mi regreso a la competición y por volver a correr con mi equipo”, señaló Tadej Poga?ar, quien agregó que tenía "muchas ganas de entrar en acción" y que su forma física es buena.



"Sufrí una pequeña gastroenteritis en enero, pero ya la he superado y me siento bien. Siempre es un placer descubrir carreras nuevas y estoy deseando ver qué me espera en la Clásica Jaén Paraíso Interior”, dijo.



Pascual Momparler, organizador de la prueba jienense, se mostró ilusionado con su participación.



"Que Poga?ar venga a la Clásica Jaén Paraíso Interior significa dos cosas, que la Diputación de Jaén está haciendo un gran trabajo para promocionar la provincia" y que, gracias a como se cuidaron los detalles el año pasado, este año está "el premio de contar con Tadej Poga?ar".