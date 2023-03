Philipsen culmina al sprint el gran trabajo de Van der Poel

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ganó este miércoles la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Follonica y Foligno sobre 216 kilómetros, en un sprint sin misterio en el que aprovechó el gran trabajo de su compañero Mathieu van der Poel, mientras que Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) sigue líder.

Tras la calma que hubo en las primeras cinco horas de carrera, los últimos 15 kilómetros dieron para mucho, como ver un peligroso corte en el pelotón por un abanico y la lucha por unir de nuevo al gran grupo o, ya en la recta final, disfrutar con esa escabechina que provocó el neerlandés Van der Poel en favor de su compañero y ganador Philipsen.

