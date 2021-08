Magnus Cort Nielsen hace doblete en Córdoba. Eiking mantiene el maillot rojo

El danés Magnus Cort Nielsen (EF Education) se ha impuesto al esprint en la duodécima etapa de la Vuelta disputada entre Jaén y Córdoba, con un recorrido de media montaña de 175 km, en la que no hubo cambios en la general, con el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché) de líder.



???? @MagnusCort: "I can see there's more Spanish fans after the long day yesterday. It's super nice to see that people are happy to see me fight"



??? @MagnusCort: "Ayer recibí mucho apoyo de fans españoles. Es muy bonito ver que la gente se alegra de verme luchar"#LaVuelta21pic.twitter.com/ZGpoPTwM1x