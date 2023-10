Javier Romo, Remi Cavagna y Davide Formolo, tres nuevas piezas para el Movistar

El ciclista español Javier Romo ha fichado por el Movistar Team, único equipo español de la máxima categoría UCI WorldTeams, para las dos próximas temporadas con el objetivo de seguir creciendo en la elite de la mano de la escuadra navarra, que se refuerza también con el veterano escalador italiano Davide Formolo, todo un seguro en cuanto la carretera pica hacia arriba y el reputado contrarrelojista francés Rémi Cavagna.

"Movistar Team anuncia este jueves la incorporación de Javier Romo (Villafranca de los Caballeros, Toledo, ESP; 1999). El ciclista manchego, actual miembro del Astana Qazaqstan Team, ha firmado un contrato por dos campañas (2024-25) con el equipo de Eusebio Unzué", anunció el equipo en un comunicado.

Romo, campeón de España Sub-23 en 2020 tras apenas unas pocas carreras en el pelotón ciclista al llegar procedente del triatlón, fichó por el Astana en 2021 y ha estado los tres últimos años en las filas del equipo kazajo. Pese a dos lesiones en 2023 -una fractura maxilar y fístula por caída en la Itzulia y una vértebra rota en La Vuelta-, mostró este año los detalles que motivaron su salto: mejor joven y 7º global en la Vuelta a Burgos y varios ataques en La Vuelta 23, que tuvo que abandonar.

Como sucedió el miércoles, el Movistar Team anunció más de un fichaje el mismo día. En esta ocasión, el refuerzo es Davide Formolo, un escalador italiano de 30 años que llega procedente del UAE Team Emirates, y que firma por tres temporadas, hasta el final de 2026, con el equipo telefónico.

"Con Formolo, los telefónicos suman diez campañas de experiencia WorldTour y resultados de gran espesor. Davide atesora una etapa en el Giro de Italia (2015), un campeonato nacional (2019), éxitos en Dauphiné (2020) o Catalunya (2019), un podio en Lieja (2019) y 14 presencias en Grandes Vueltas, con dos top-ten (2017 y 2018) en su querido Giro (ocho presencias) y un 9º lugar en La Vuelta (2016)", destacó el equipo.

También se incorporará a las filas del Movistar Team, hasta la temporada 2026 incluida, el contrarrelojista francés Rémi Cavagna. "El 'TGV de Clermont-Ferrand', actual campeón galo de contrarreloj, reputado rodador y hombre de equipo, firma por tres campañas con los de Unzué", anunció la escuadra.

