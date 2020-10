Un despiste histórico de Alaphilippe le da la victoria a Roglic

El esloveno Primoz Roglic, segundo clasificado en el pasado Tour de Francia, se impuso este domingo en la 106 edición de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Roglic superó al esprint a los cuatro corredores con los que llegó destacado a la recta final y entre los que estaban el nuevo campeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe, que llegó a celebrar la victoria, y el también esloveno Tadej Pogacar, ganador de la 'Grande Boucle'.

