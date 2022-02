Cort Nielsen estrena O Gran Camiño; Philipsen gana en el UAE Tour; Madrazo, nuevo líder en Ruanda

El danés Magnus Cort (Education First) ha estrenado con una victoria al sprint el palmarés de O Gran Camiño, con la que Galicia recupera su vuelta profesional un par de décadas después. Se cumplió el guion esperado en la llegada a Vigo, tanto en la forma, como en el protagonista, con el ciclista del Education First, ganador de seis etapas de la Vuelta a España, tres de ellas el año pasado, como gran favorito.

El español Alejandro Valverde, en su regreso a la carretera tras haberse perdido un par de carreras por la incidencia de la covid en su equipo, el Movistar, fue tercero en la línea de meta y aprovechó las bonificaciones. La primera de las cuatro etapas de esta vuelta a Galicia solo tuvo dos puertos de tercera categoría que el pelotón superó sin dificultad para llegar agrupado a línea de meta después de que la escapada del día no prosperara.

El español Juan Martín Bennassar, de Fundación Manuela, trató de buscar la etapa a 7 kilómetros, pero fue neutralizado antes de entrar en Vigo. En meta, el punto en el que se congregaron más aficionados, Magnus Cort, se impuso con claridad al sprint, secundado por el italiano Giovanni Lonardi y el español Alejandro Valverde, que buscó los segundos de bonificación que se otorgaban y marcha tercero en la general a seis segundos del líder.

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) volvió a demostrar su dulce estado de forma imponiéndose con claridad al sprint y logrando un doblete en la quinta etapa del Tour UAE disputada entre Ras al Khaimah Corniche y Al Marjan Island a través de 182 km, donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantuvo el jersey rojo de líder.

No dio lugar a las dudas Philipsen (Ham, 23 años), el maillot verde del pelotón, quien acreditó una enorme superioridad en la recta de meta a pesar de que se quedó sin lanzador por una avería. Atacó de lejos y zanjó el debate levantando por segunda vez los brazos. con un tiempo de 4h.17.05, a una media de 42,4 km/hora.

Sin Cavendish en la refriega, la segunda plaza fue para el joven neerlandés de 20 años Olav Kooij (Jumbo Visma), y la tercera para el irlandés Sam Bennett (Bora Hansgrohe). Cerrando el top 10 se coló el neoprofesional español del Trek Segafredo Marc Brustenga.

Sin cambios en la general. Al final sufrió un pinchazo el líder Tadej Pogacar, pero el defensor del título fue remolcado por sus compañeros a la zona noble del pelotón, por lo que no perdió ni un segundo. Se mantuvo como patrón, aferrado al maillot rojo, con 4 segundos por delante del italiano Filippo Ganna (Ineos) y 14 respecto al ruso Alexander Vlasov (Bora), quien precede al británico Adam Yates (Ineos). Pello Bilbao (Bahrain) y Óscar Rodríguez (Movistar) se mantuvieron entre los 10 primeros, séptimo el vasco y octavo el navarro.

El español Ángel Madrazo (Burgos BH) es el nuevo líder de la Vuelta a Ruanda tras la quinta etapa disputada entre Muhanga y Musanze, de 130 km, en la que se impuso el francés Alexandre Geniez (Total Energies), con el cántabro en la quinta plaza.

Geniez (Rodez, 33 años), llegó a meta con un tiempo de 3h.12.14, a una media de 40.5 km/h, con ventaja para alzar los brazos por segunda vez en la presente edición, ya que se impuso en el prólogo. Entró con 3 segundos de adelanto sobre su compatriota Pierre Rolland (B&B Hotels), con quien mantuvo un interesante duelo final, y 19 respecto a un grupo donde estaba el cántabro Ángel Madrazo (Burgos BH).

#TdRwanda22 Stage 5 Results & Podium Photos



Yellow jersey (General Classification) by @visitrwanda_now@AngelMadrazo of @BurgosBH is the 2nd spanish to wear the yellow, the other took it home (Cristian Rodriguez)



The 2022 edition has 4 different leaders as 2012,2013,2021 pic.twitter.com/j5TCmYxDTY