Chris Froome podría dejar el Ineos y correr el Tour de Francia con otro equipo

El portal especializado en ciclismo Cyclingnews, informa este jueves de la posibilidad de que el cuatro veces ganador del Tour de Francia, el británico Chris Froome, pueda dejar esta misma temporada el equipo Ineos y cambiar de escuadra para correr la ronda gala con otra formación.

El motivo sería la intención de Froome de ser líder único este verano en el Tour y no compartir galones con Geraint Thomas (2018) y Egan Bernal (2019), vencedores en las dos últimas ediciones y que iban a figurar en el ocho del Ineos junto a él.

Chris Froome in discussions over a mid-season transfer



Four-time Tour de France champion weighing up his options away from Team Ineoshttps://t.co/w2WKgpBU17pic.twitter.com/0CoR9Ua9Q1