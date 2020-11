Cancelados el Tour Down Under y la Cadel Evans, las pruebas australianas del World Tour, por el coronavirus

Las pruebas ciclistas Tour Down Under 2021 y la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que se iban a disputar en Australia en enero próximo, han sido canceladas debido a las restricciones de tráfico aéreo por la pandemia de covid-19, anunciaron los organizadores.

La prueba femenina del Tour Down Under se iba a correr desde el 14 de enero y la masculina a partir del 19, mientras que la Cadel Evans de mujeres estaba prevista para el 30 de enero y la de hombres al día siguiente.

2021 SANTOS TOUR DOWN UNDER EVENT UPDATE > Read here: https://t.co/TPi1IrWTcHpic.twitter.com/BAtA3BBYdg