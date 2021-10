El británico Dowsett atacará el récord de la hora en México

El británico Alex Dowsett intentará recuperar el récord de la hora el 3 de noviembre próximo en el velódromo Bicentenario de Aguascalientes (México), anunció este martes la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Dowsett, de 32 años, tuvo que aplazar el intento de récord que tenía previsto realizar el 12 de diciembre de 2020 en Manchester (Reino Unido) debido a que contrajo la covid-19 un mes antes.

El ciclista del equipo Israel Start-up Nation tuvo ya el récord de la hora al cubrir 52,937 kilómetros el 2 de mayo de 2015 en Manchester, pero se lo arrebató otro británico, Bradley Wiggins, 36 días después con una distancia de 54,526 km.

La plusmarca de la hora que Dowsett se propone ahora batir pertenece al belga Victor Campenaerts, que el 16 de abril de 2019 recorrió 55,089 km en Aguascalientes.

"Cuando me hice con el récord en 2015 corrí lo suficiente para batirlo, pero me quedó la sensación de que me quedaron fuerzas en el depósito. El año pasado tuve que renunciar al intento porque contraje la covid-19, pero permanecen las razones por las que quiero hacerlo. Quiero comprobar de lo que soy capaz, es un evento que me gusta y me siento un privilegiado por tener una nueva oportunidad de hacerlo", comentó Dowsett en el comunicado de la UCI.

El británico sabe de la dificultad que entraña la empresa: "En términos de dificultad sé que Victor (Campenaerts) situó el listón extremadamente alto. Va a ser un gran reto, pero me siento capaz de conseguirlo. El mayor obstáculo, esta vez, será la altitud de México".

"En altitud -explicó- la potencia requerida será menor que al nivel del mar por la sutileza del aire, pero no todo es favorable, porque también esa atmósfera tan fina dificulta la respiración. Con todo, creo que será más beneficiosa que perjudicial".

Dowsett ha seguido una preparación especial para este evento, que será transmitido en directo a todo el mundo, trabajando muchas horas en el túnel de viento para probar las propiedades aerodinámicas de su bicicleta de alta tecnología y de la indumentaria que llevará ese día".