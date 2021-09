Alejandro Valverde, en El Partidazo de COPE: “Voy a seguir un año más”

El murciano ha pasado este viernes por los micrófonos de El Partidazo de COPE ya recuperado de la dura caída que le hizo abandonar la Vuelta a España en la séptima etapa.

“Me duelen las costillas, la clavícula muy poco, pero las costillas si que molestan. Cuando tienes que respirar o hacer cualquier movimiento molestan mucho”, explica tras el duro golpe camino de El Balcón de Alicante.

“Podía haber sido mucho peor, viendo las imágenes tuve bastante suerte. Al ver el barranco que había y por dónde pasé creo que tuve mucha suerte. Quiero agradecer el apoyo de la gente”, comenta. “No me di cuenta. Era un pequeño resalto que no se apreciaba, pillé eso y se me fue la mano. Intenté corregir, pero con la velocidad que traía y la curva que se cerraba se me fue la bici. La carretera estaba bien y no íbamos tan rápido”, recuerda sobre el percance. “Cuando abrí los ojos tras la caída estaba boca abajo mirando hacia el barranco. Moví los brazos y vi que tenía algo. La bici se quedó apoyada en el quitamiedos”.

??‍?? @alejanvalverde, en @partidazocope



?? "Podría haber sido muchísimo peor. Viendo las imágenes pienso que tuve mucha suerte"



?? "Era un pequeño resalto que no se apreciaba. Íbamos rápido pero no íbamos jugándonosla ni mucho menos"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/6oRaKr0cyf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 3, 2021

Tras la caída pidió perdón al equipo Movistar por no poder seguir en la Vuelta: “Voy hablando con los compañeros y Chente y está claro que me echan de menos y yo a ellos. Podríamos haber aprovechado para jugar un poco más. Ha sido una pena, lo intenté, pero no podía seguir. Le dije a Chente que lo sentía porque sabía de la falta que le hacía al equipo en ese momento”.

Además, ha aprovechado para dar a conocer que seguirá corriendo en 2022: “Lo tengo claro, voy a seguir un poco más. He dudado, pero ya está claro. No quiero correr por correr, si lo hago es por hacerlo bien”.

Sobre su calendario ha explicado cuándo regresara: “Podría correr el Mundial porque a tiempo llegaría, pero no en condiciones. Si no hubiese pavés pues lo pasas, pero con pavés y en Bélgica sería arriesgarse demasiado. Quiero volver el 28 de septiembre en Sicilia en una vuelta que hay de 4 días, luego correría Milán-Turín y al final el Giro de Lombardía”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??‍?? @alejanvalverde, en @partidazocope



???? "Voy a seguir un año más. Antes dudaba pero ahora ya lo tengo claro"



? "Al mundial de Flandes llegaría a tiempo, pero no en condiciones"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/jezNPqDZaT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 3, 2021

Recuerda también el otro problema grave que sufrió y que estuvo cerca de costarle la retirada: “Después de la otra caída, la del prólogo del Tour de 2017, cuando levanté la cabeza y vi la rodilla pensé que ahí se había acabado mi carrera. Este es mi deporte y disfruto con él. Tiene momentos y momentos malos”. “Cuando pasas una lesión así empiezas a entrenar con más motivación. Ahora a Lombardía voy con más motivación y el próximo año a seguir motivado y a hacerlo bien”, señala.

Valverde pone nota a su 2021: “No ha sido un año malo, el pasado si lo fue, pero este no. Estaba volviendo a encontrarme bien con los mejores en las clásicas. En el Tour estaba a otra cosa y el día que cogí la fuga hice segundo y me ganó Kuss que era superior a mí. No consigo las victorias que antes conseguía, pero es más difícil ahora hay corredores jóvenes y me cuesta más ganar”.

Por último, se moja sobre la etapa de los Lagos en la que Roglic sentenció prácticamente la carrera y las críticas al Movistar por no tirar para atrapar al esloveno y Bernal. “Se ve muy fácil y por qué no trabaja. Si no hubiera nadie trabajando ya se defenderán. Si había un equipo que tenía más corredores y un corredor que podría meterse en el podio… ¿A que Haig no dio ni un relevo? Si hubieran estado en el grupo Rojas y Verona habrían tirado.Si tiran Mas y López no estarían ni segundo ni tercero porque habrían reventado antes de llegar a los Lagos”.

“Si hubo algún fallo fue en el momento en el que arrancó Bernal que tenía que haber estado Enric. Luego tirar por detrás no tenía ningún sentido porque había un equipo bien organizado que tiró muy bien. Si hay un fallo es en el momento en el que atacó Bernal”, finaliza.