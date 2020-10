Ulissi se impone a Sagan al sprint en la meta de la segunda etapa; Ganna se mantiene líder en la general

El ciclista italiano Diego Ulissi (UAE Team Emirates) se ha impuesto este domingo en la segunda etapa del Giro de Italia, disputada entre Alcamo y Agrigento sobre 149 kilómetros, mientras su compatriota Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) mantiene la 'maglia rosa' como líder de la ronda transalpina.

