Steven Kruijswijk y el equipo Mitchelton-SCOTT abandonan el Giro por coronavirus

Un pequeño brote de coronavirus en el Giro de Italia ha llevado al equipo Mitchelton-Scott en bloque a abandonar la 'Corsa Rosa', con cuatro auxiliares infectados, y también dejan la ronda italiana dos ciclistas, entre ellos el aspirante a la general Steven Kruijswijk, del Team Jumbo-Visma.

Los resultados de los test de COVID-19 realizados por la UCI a los participantes en el Giro el 11 y 12 de octubre, hasta 571 pruebas realizadas entre ciclistas y miembros de los 'staff' de los equipos, han dado ocho casos positivos.

Se trata de dos corredores, uno del Team Sunweb todavía por determinar, y el líder del Jumbo-Visma y undécimo clasificado en la general, el neerlandés Kruijswijk, asintomático. Ambos han sido aislados y han dejado la competición.

"No me puedo creer que lo tenga, me siento bien. Es una gran decepción recibir esta noticia. Es una pena que tenga que dejar el Giro así", se sinceró Kruijswijk en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, un total de seis ayudantes han dado positivo. Se trata de cuatro miembros del Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale y otro del Team Ineos Grenadiers, siendo todos ellos aislados.

No obstante, y dados sus casos anteriores de coronavirus en este Giro de Italia, entre ellos el de su líder Simon Yates, el Mitchelton-Scott ha optado, de acuerdo con la organización de la carrera, dejar en bloque este Giro.

"Al recibir los resultados, Mitchelton-Scott retiró inmediatamente a su equipo de la carrera y se enfocará en la salud de sus ciclistas y personal y su movimiento seguro en áreas de cuarentena", comunicó el equipo, que no quiere afectar a otros equipos en este Giro.

