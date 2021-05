Joe Dombrowski tampoco toma la salida en la sexta etapa del Giro por conmoción cerebral

El estadounidense Joe Dombrowski (UAE Emirates), ganador de la cuarta etapa del Giro en Sestola y hasta la caída del pasado miércoles segundo de la general, no tomará la salida en la sexta jornada que hoy se disputa entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno, de 160 kilómetros.

Dombrowski, de 30 años, se vio involucrado en la misma caída del español Mikel Landa, a 4 kilómetros de la meta de Cattolica, punto final de la quinta etapa.

El ciclista americano, a diferencia de Landa, que hubo de retirarse, pudo llegar a la meta, pero posteriormente fue sometido a exámenes médicos.

"Las pruebas neurofisiológicas realizadas en el hotel del equipo revelaron un deterioro del equilibrio, que ha sido en aumento esta mañana al ser analizado de nuevo su estado de salud. Se le diagnosticó oficialmente una conmoción cerebral y no continuará la carrera", dice una nota del UAE Emirates.

�� ��| @JoeDombro had a message for you all.



All the best for a speedy recovery, Mighty Joe!#UAETeamEmirates#RideTogether#Giropic.twitter.com/htGuPp6cIl